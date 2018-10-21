محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القائم بأعمال محافظ الحديدة يتفقد العملية التعليمية في مديرية الحوك الحديدة -سبأ:

تفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم ومعه رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد حليصي سير العملية التعليمية في مديرية الحوك .



و استمع القائم بأعمال المحافظ من مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية إبراهيم عبيد إلى شرح عن سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجاري رغم استمرار العدوان وتصعيده على المحافظة .



وأشار إلى الصعوبات التي تواجه التعليم بالمديرية ومنها نقص المعلمين والمعلمات في عدد من المدارس نتيجة النزوح .



وأشاد قحيم بمستوى الانضباط وإقبال الطلاب والطالبات على الدراسة بمدارس مركز المحافظة رغم التصعيد العسكري للعدوان ، مؤكداً أن قيادة المحافظة ستعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية بالمديرية .



من جانبه أشار مدير عام مديرية الحوك علي إبراهيم هندي إلى أن قيادة المديرية وإدارة التربية والتعليم أوجدتا الحلول لبعض الصعوبات فيما يتعلق بالأماكن البديلة للمدارس القريبة من خط المواجهة، و سد العجز الحاصل في المدرسين من خلال الاستعانة بالإداريين والفنيين في مكتب التربية بالمديرية.



رافقهم في الزيارة نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم مريم الحاج وعدد من المسؤولين بالمديرية ومكتب التربية.

سبأ [21/أكتوبر/2018]سبأ