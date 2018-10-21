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اجتماع برئاسة وزير التعليم العالي يناقش سير الأداء بالوزارة ومؤسساتها
[21/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، المواضيع المتصلة بمستوى أداء الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها.


وأقر الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة ومدراء العموم، الطلب المقدم من الجامعات الأهلية بتخفيض نسبة القبول بخمسة بالمائة للعام الجامعي 2018-2019م عن النسب المحددة والمعتمدة سابقاً مع استثناء الطب البشري وطب الأسنان من نسب التخفيض والالتزام بالقانون في مسألة التوفل للطلاب الأجانب.

واستعرض الاجتماع طلب مكتب الرئاسة ورئاسة الوزراء برفع تقارير يومية وشهرية عن أداء وأنشطة الوزارة وموافاتهم بها، وتم تكليف أربع إدارات عامة لإعداد هذه التقارير.

واستعرض المجتمعون ما تم إنجازه في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتأكيد على أهمية التعامل مع تقارير الجهاز بمسئولية ومناقشة مشروع اللائحة المالية لرسوم الخدمات الجديدة وما توصل إليه حول عمل لجنة الغرامات والمديونية على الجامعات الأهلية.

كما تم استعراض ما توصلت إليه لجنة الإعداد والتحضير لمؤتمر التشريعات الخاصة بالتعليم العالي برئاسة نائب الوزير وأهمية انجاز المهام المناطة باللجان في أسرع وقت ممكن.

كما أقر الاجتماع بشان الغرامات على الجامعات الأهلية، رفع تقرير من قبل اللجنة المكلفة بهذا الشأن حول ما تم إنجازه في هذا الجانب ليتم اتخاذ القرارات اللازمة، وتوفير البيانات والمعلومات عن التعليم الحكومي والأهلي وتحديثها.

وأقر الاجتماع اعتماد المصادقة على وثائق الخريجين من الجامعات الحكومية عبر مندوبي الجامعات بما يكفل تسهيل الإجراءات وضمان حفظ وثائق الخريجين وسرعة البت فيها .

وشدد المجتمعون على ضرورة التعامل مع قرارات مجلس الوزراء ومذكرات مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والأمانة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية وسرعة رفع تقارير دورية عن مستوى تنفيذها.

واطلع الاجتماع على عدد من التقارير المقدمة والمدرجة في جدول الأعمال وأتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

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