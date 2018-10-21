محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة بأمانة العاصمة بعنوان "الحشد والتصدي للعدوان مسئولية ثقافية وإعلامية " صنعاء-سبأ:

نظم مكتب الثقافة بأمانة العاصمة بالتعاون مع الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان اليوم ندوة بعنوان " الحشد والتصدي للعدوان مسئولية ثقافية وإعلامية واجتماعيه".



وفي الندوة أكد أمين العاصمة حمود عباد، أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الجبهة الثقافية والإعلامية في التصدي للعدوان وإفشال مخططاته الهادفة النيل من صمود الشعب اليمني.



وأشار إلى ما تمثله الجبهة الثقافية والإعلامية من دور في فضح أكاذيب العدوان ومرتزقته والزيف والتضليل الذي تمارسه الماكينة الإعلامية التابعة للعدوان .. مشيدا بدور مكتب الثقافة والجبهة الثقافية لمواجهة العدوان في تنظيم الندوة.



ودعا عباد الجبهة الثقافية والإعلامية إلى وضع تصورات ورؤى شاملة لإيصال حقيقة مظلومية الشعب اليمني وكشف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان وما تمارسه وسائل إعلامه من تضليل للرأي العام الدولي.



وقدمت خلال الندوة عدد من أوراق العمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمتها رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان الدكتورة إبتسام المتوكل، دور الجبهة الثقافية في مواجهة العدوان من خلال التجسيد العملي في الميدان بتثقيف المجتمع بمخططات العدوان.



وأشارت إلى جهود الجبهة الثقافية في التحشيد والتعبئة لاستمرار مواجهة العدوان سواء على المستوى الثقافي أو رفد الجبهات بالرجال والعتاد والمال والقوافل الغذائية.



فيما تطرقت الورقة الثانية التي قدمها مدير الإعلام بأمانة العاصمة عبدالله الفايق، إلى الدور الإعلامي وأثرة الإيجابي في مواجهة الماكينة الإعلامية الضخمة والحديثة لقوى العدوان .. مشيرا إلى أهمية تقديم الدعم لتعزيز دور وسائل الإعلام المحلية في التصدي لإعلام العدوان.



وأكد ضرورة اضطلاع وسائل الإعلام المحلية بمهامها الوطنية بما يكفل التصدي للهجمة الإعلامية الشرسة التي يشنها إعلام العدوان.



في حين أكدت ورقة العمل الثالثة التي قدمها الدكتور أمين العيش، أهمية الدور الاجتماعي في تعزيز عوامل الصمود والثبات وتعزيز التكافل المجتمعي وكذا مساعدة المحتاجين والنازحين وتلمس احتياجاتهم خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.



حضر الندوة وكلاء أمانة العاصمة الدكتور أحمد الملصي وعلي القفري وعلي شريم والوكيل المساعد هاشم الوزير ومدير مكتب الثقافة بالأمانة سمير الجرباني، ومدير صندوق النظافة محمد شرف الدين ورئيس نقابة عمال البلديات بالأمانة محمد المرزوقي.

سبأ [21/أكتوبر/2018]سبأ