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آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:44:17م
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  محلي
وكيل محافظة ريمة يطلع على الأضرار بمنازل المواطنين جراء الأمطار
[21/أكتوبر/2018]
ريمة-سبأ:

اطلع وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبد الله الضبيبي اليوم ومعه مدير عام مديرية الجبين ماجد أمين، على منازل المواطنين التي تهدمت جراء الأمطار ليلة امس في منطقة غربي عسوب بمديرية الجبين .


وتفقد الوكيل الضبيبي الأضرار المادية الناجمة عن تهدم المنازل والتي كان يسكنها خمس أسر بالإضافة إلى مواشي.

وأكد وكيل المحافظة على أهمية تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر المتضررة ..ووجه السلطة المحلية بمديرية الجبين بتقديم العون والمساعدة لتلك الأسر بصورة عاجلة .

ودعا الضبيبي المنظمات إلى النزول الميداني لمساعدة الأسر المحتاجة وتقديم المعونات الغذائية والإيوائية لها.

سبأ
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