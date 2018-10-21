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آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:13:56م
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وكيل محافظة ريمة يطلع على المستلزمات الخاصة بالمعاقين
[21/أكتوبر/2018]
ريمة-سبأ:

اطلع وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبد الله الضبيبي اليوم بمكتب المعاقين على المستلزمات الخاصة بالمعاقين المقدمة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء.


واستمع الوكيل الضبيبي من مدير فرع صندوق المعاقين بالمحافظة ابراهيم شاحط إلى شرح عن المستلزمات التي قدمها المركز الرئيسي للمعاقين بريمة والمتمثلة في العربات السريرية والعكاكيز والكراسي والمشايات والمصاحف الناطقة وكذا الحقيبة المدرسية للطلاب المعاقين.

وأشار شاحط إلى أن تكلفة تلك الاحتياجات والإمكانيات تقدر بأربعة ملايين ريال سيتم توزيعها على المعاقين الأشد احتياجا في مختلف مديريات المحافظة.

وأكد وكيل ريمة أهمية أن تحظى شريحة المعاقين بالمحافظة اهتمام ورعاية خاصة في الجوانب التعليمية والصحية.. مشيدا بجهود صندوق المعاقين في تبني ورعاية هذه الشريحة المهمة.

كما اطلع الوكيل الضبيبي على مهام وأنشطة فرع الصندوق بالمحافظة .. مؤكدا أهمية تقديم البرامج الهادفة تعزيز دعم المعاقين وتأهيلهم وإمكانية دمجهم في المجتمع.

وثمن جهود مكتب ارتباط صندوق المعاقين بالمحافظة ودوره في توفير الاحتياجات الخاصة بالمعاقين.

سبأ
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