مصرع 17 شخصاً جراء انحراف قطار من مساره في تايوان

تايوان- سبأ:



لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح، جراء انقلاب عربات قطار سريع بعد انحرافه من مساره في تايوان، اليوم الأحد، حسبما أوردت إدارة سكك الحديد المحلية.



ونقلت وسائل الإعلام عن الإدارة القول: إن الحادث وقع في مديرية (إيلان) شمال تايوان، حيث انحرف القطار السريع (بويما إكسبرس) عن مساره لسبب مجهول، وهو في طريقه من مدينة شولين إلى مدينة تايدون.



وقال المنقذون إن حصيلة الضحايا والمتضررين ليست نهائية، علما أن حوالي 40 شخصا من الركاب يمكن أن يكونوا داخل العربات المنقلبة.



وكان القطار السريع مكونا من 8 عربات انقلبت 5 منها.

[21/أكتوبر/2018]سبأ