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آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:13:56م
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مناقشة ترتيبات اجتماع اللجنة المشتركة للسلم الاجتماعي بذمار وإب
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مناقشة ترتيبات اجتماع اللجنة المشتركة للسلم الاجتماعي بذمار وإب
[21/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع اليوم برئاسة محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، الترتيبات الجارية لانعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للسلم الاجتماعي بمحافظتي ذمار وإب لحل القضايا الاجتماعية العالقة في إطار المحافظتين.


وخلال الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة محسن هارون وعباس العمدي وعضو مجلس النواب محمد صالح الناحية ومدير مديرية وصاب العالي مجاهد المصنف، شدد المحافظ المقدشي على أهمية حصر القضايا والإعداد الإيجابي لإنجاح مهام اللجنة المشتركة التي تم تعيينها بموجب الاتفاق مع قيادة محافظة إب.

وأكد استعداد قيادة المحافظة دعم جهود اللجنة لحل القضايا بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي بالمحافظتين.

ودعا محافظ ذمار الشخصيات الإجتماعية الإسهام الفاعل في إنجاح مهام اللجنة .. مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بأوضاع مديريتي وصاب العالي ووصاب السافل وحرص قيادة المحافظة على تلبية الاحتياجات الملحة للمديريتين وفقا للإمكانيات المتاحة.

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