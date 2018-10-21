محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم الفني يطلع على سير العملية التعليمية بالمعاهد الفنية والتقنية صنعاء-سبأ:





اطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اليوم سير العملية التعليمية في عدد من المعاهد الفنية والتقنية بأمانة العاصمة.







وطاف الوزير غازي ومعه وزير الدولة لشئون الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج بعدد من المعامل والورش بمعهد بغداد التقني ومعهد اليمني الصيني للعلوم التقنية ومعهد أروى التجاري ومعهد عبد الناصر التجاري، وسير العملية التدريبية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية.



واستمع من عمداء المعاهد الفنية والطلاب والطالبات إلى شرح حول ما تقدمه من خدمات تعليمية وتدريبية والصعوبات التي تواجه تلك المعاهد والطلاب والمدربين وفي المقدمة الجانب المالي ونقص الكوادر التدريسية والمواد النظرية والتطبيقية.



وخلال الزيارة أكد وزير التعليم الفني سعي الوزارة لتوفير الدعم اللازم للمعاهد من منطلق حرصها على استمرار العملية التعليمية وتطويرها.



وحث الجميع على العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بواقع التعليم الفني .. داعيا القائمين على المعاهد إلى البحث عن مصادر دعم لتنفيذ أنشطتها وبرامجها التدريبية والعمل على تعزيز علاقة التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات والقطاعات الحكومية ذات الصلة.



كما أكد أن الوزارة وبدعم من صندوق تنمية المهارات ستعمل على حل الإشكاليات المتعلقة بالكهرباء في المعاهد ذات التخصصات الصناعية والفنية ونقص الكوادر التدريسية وتوفير بدل مواصلات شهرية للمدرسين وتوفير وسائل لجذب أكبر عدد من الطلاب والطالبات للالتحاق بالمعاهد الفنية والمهنية .



ولفت الوزير غازي إلى أن الوزارة ستعمل على استيعاب تخصصات جديدة ضمن المناهج الدراسية تلبي احتياجات سوق العمل إلى جانب التواصل مع الجهات الرسمية والخاصة لتبني مشاريع طلاب وطالبات المعاهد المختلفة.



ووجه بإعداد تصور لمعالجة أوضاع المدربين .. مشيدا بالأداء ومستوى الانضباط الذي لمسه في تلك المعاهد وخاصة المعهد اليمني الصيني للعلوم التقنية.



رافقه في الزيارة القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع الفتاة وفاء فريد والوكيل المساعد لقطاع سوق العمل المهندس علي زهرة ومستشار الوزارة أحمد البحري ومدير مكتب التعليم الفني بالأمانة يحيى المأخذي.

سبأ [21/أكتوبر/2018]سبأ