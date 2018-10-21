هاميلتون أول المنطلقين في أمريكا مع اقترابه من لقبه الخامس

كاليفورنيا-سبأ:

قطع لويس هاميلتون خطوة كبيرة نحو لقبه الخامس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بعدما وضع سيارته مرسيدس في مركز أول المنطلقين بجائزة أمريكا الكبرى، بينما جاء منافسه سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز الخامس.



وسيتقاسم السائق البريطاني، الذي سيحرز اللقب إذا حقق ثماني نقاط أكثر من فيتل، الصف الأمامي على خط الانطلاق مع الفنلندي كيمي رايكونن زميل غريمه الألماني في فيراري.



وفيتل، الذي تأهل ثانيا السبت بفارق 0.061 ثانية فقط عن هاميلتون، معاقب بالتراجع ثلاثة مراكز على خط الانطلاق، بسبب عدم الإبطاء من سرعته، أثناء ظهور الأعلام الحمراء، خلال التجارب الحرة الجمعة.

[21/أكتوبر/2018]سبأ