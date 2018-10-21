محافظ حجة يطلع على أوضاع أسرة الطفل رائد البلقي

حجة -سبأ:

اطلع محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم بقرية الثغرا مديرية مبين على الأوضاع المعيشية لأسرة الطفل رائد حمدان البلقي الذي توفي يوم أمس جراء سيول الأمطار التي منً الله تعالى بها على المنطقة.



وأعرب المحافظ الصوفي عن التعازي والمواساة لأسرة رائد البلقي، وقدم لهم مساعدة مالية عاجلة، موجها فرع هيئة إدارة وتنسيق الشئون الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية لأسرة الطفل.



وأكد محافظ حجة أهمية ابتعاد المواطنين عن مصارف السيول خاصة خلال مواسم الأمطار التي تشهد تدفقا كبيرا .. لافتا إلى أن قيادة المحافظة تبذل جهود لاتخاذ المعالجات الكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر سيول الأمطار.



رافقه خلال الزيارة وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي و مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية علان علي فضائل ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور إبراهيم الأشول ومديرية مديرية مبين منصور حمزة.

[21/أكتوبر/2018]سبأ