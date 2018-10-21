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آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:13:56م
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وزير المياه والبيئة يناقش مع محافظ الضالع الوضع المائي بالمحافظة
[21/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع محافظ الضالع حنين الدريب، عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع المائي بالمحافظة .


وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لمواجهة غلاء المشتقات النفطية في توفير المياه والاستفادة القصوى من الخيارات المتاحة من خلال التوظيف الأمثل لاستخدام الطاقة البديلة في تشغيل المشاريع المائية .

وتم التأكيد على مضاعفة الجهود واستغلال كافة الطاقات لتشغيل المشاريع المائية وتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين من المياه النقية.

واستعرض اللقاء الجهود التي تقوم بها فروع الهيئات والمؤسسات المائية التابعة للوزارة ومدى التزامها في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وتم بهذا الخصوص التأكيد على أهمية تفعيل فرع الهيئة العامة لحماية البيئة ليضطلع بالدور المناط به على الوجه الأكمل .

كما تطرق اللقاء إلى أهمية توفير أراضي لفرع مؤسسة المياه في جبن ودمت، ودور محافظ المحافظة في تحديد المواقع بما يمكن المؤسسة من القيام بدورها بشكل أفضل.

وأكد وزير المياه والبيئة حرص الوزارة على توفير احتياجات ومتطلبات محافظة الضالع من المشاريع المائية .

وأشار إلى أن الوزارة تبذل كافة الجهود للتوسع في المشاريع المائية التي تغطي احتياجات المواطنين والتوسع في نسبة المستفيدين.. لافتا إلى أهمية إدخال خدمات الطاقة البديلة في تشغيل المشاريع المائية.

فيما أشاد محافظ الضالع بالتعاون الكبير والملموس الذي تبديه وزارة المياه والبيئة في دعم مشاريع المياه بالمحافظة ..مؤكدا حرص المحافظة وتفاعلها في تحديد أراضي للمنشئات المائية في دمت وجبن.

حضر اللقاء نائب وزير المياه والبيئة عبدالله الهادي .

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