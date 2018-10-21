محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء تنفيذ مشروع تسوير مشتل الحتارش في بني حشيش بصنعاء صنعاء-سبأ:

بدأ مكتب الزراعة والري بمحافظة صنعاء تنفيذ مشروع تسوير مشتل الحتارش في مديرية بني حشيش بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.



وأوضح مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس علي القيري أن الهدف من تسوير المشتل الحفاظ على المشتل والممتلكات الذي بداخله والشتلات الزراعية والبيوت المحمية بما يمكن من تحويله إلى مركز إرشادي زراعي يخدم المحافظة والمحافظات الأخرى وإنتاج شتلات الخضار.



وأشار إلى أن مشروع التسوير البالغ تكلفته 120مليون ريال يشمل تسوير الف و 450 متر كمرحلة أولى وتزويد المشتل بشبكة الري الرئيسية وتوفير خمس محميات بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات المشتل والأسمدة في المرحلة الثانية.



وثمن مدير الزراعة جهود محافظ صنعاء واهتمامه بالقطاع الزراعي.. مشيدا بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية بالمحافظة.

سبأ [21/أكتوبر/2018]سبأ