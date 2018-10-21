ماركيز يحرز لقبه الثالث في بطولة العالم للدراجات النارية

طوكيو-سبأ:

أحرز الاسباني مارك ماركيز لقبه الثالث على التوالي في بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى بانتصاره في جائزة اليابان الكبرى اليوم بعد سقوط منافسه على اللقب الايطالي أندريا دوفيتسيوزو في اللفة قبل الأخيرة أثناء محاولة اجتياز متسابق هوندا.



وتساوى ماركيز (25 عاما) مع الاسترالي ميك دوهان في نيل اللقب للمرة الخامسة ولا يتفوق عليهما سوى الايطالي فالنتينو روسي (سبعة ألقاب) ومواطنه جياكومو أجوستيني (ثمانية ألقاب).



ووسع ماركيز، الذي نال لقبين سابقين في حلبة موتيجي، الفارق إلى 102 من النقاط مع دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي قبل ثلاثة سباقات على نهاية الموسم.



انطلق دوفيتسيوزو من الصدارة وحافظ على المقدمة في معظم فترات السباق قبل أن يضغط ماركيز، الذي انطلق من المركز السادس، قبل أربع لفات على النهاية.



وظل ماركيز يتعقب منافسه الايطالي معظم الوقت حتى تملك التوتر من متسابق دوكاتي ليتخلى عن الصدارة.



وحاول دوفيتسيوزو اجتياز ماركيز في اللفة قبل الأخيرة لكنه ضغط أكثر من اللازم ليسقط من دراجته وتعافى لكنه أنهى السباق في المركز 18.



وكان ماركيز يطارد دوفيتسيوزو في صراع مثير بسباق تايلاند وانتزع الفوز في اللفة الأخيرة في سيناريو مشابه.



وسيتعين على دوفيتسيوزو، وصيف البطل ماركيز في 2017، الانتظار لعام آخر لتحقيق لقبه الأول في البطولة.



وحقق البريطاني كال كراتشلو متسابق ال.سي.ار هوندا المركز الثاني بعد أداء رائع في ملاحقة ماركيز ودوفيتسيوزو حتى الرمق الأخير.

[21/أكتوبر/2018]سبأ