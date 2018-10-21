محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء ورشة تدريبية خاصة بمشروع الوجبة المدرسية بعمران عمران -سبأ:

بدأت بمحافظة عمران اليوم ورشة تدريبية خاصة بتنفيذ مشروع الوجبة المدرسية، الممول من برنامج الأغذية العالمي عبر مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية.



تهدف الورشة على مدى 12 يوم إكساب 200 متدربا ومتدربة من مدراء المدارس وأمناء المخازن بمديرية عمران والقائمين على تنفيذ برنامج التغذية المدرسية، وأعضاء مجالس الآباء والأمهات بمديرية عمران، معارف خاصة بتنفيذ مشروع الوجبة المدرسية الذي يستهدف 129 مدرسة بمديريات عمران, صوير, ذيبين.



وفي الورشة أشارت كلمات إلى أهمية تعريف مدراء المدارس ومجلس الآباء بخطط مشروع الوجبة الخفيفة لما من شأنه تعزيز العملية التعليمية .. مثمنا دعم برنامج الأغذية العالمي ودوره في التخفيف من حدة الأوضاع المعيشية التي فرضها استمرار العدوان والحصار.



بدوره أوضح مدير فرع مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بعمران عبد الله الدرة أن مشروع الوجبة الغذائية الخفيفة يستهدف 67 ألف و675 طالبا وطالبة موزعة على 129 مدرسة في ثلاثة مديريات .

سبأ [21/أكتوبر/2018]سبأ