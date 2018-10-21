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آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:13:56م
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وقفتان بشبام كوكبان بالمحويت تنديدا بجرائم العدوان
[21/أكتوبر/2018]
المحويت -سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار جرائم العدوان والحصار.


واستنكرت كلمات في الوقفة التي شارك فيها مسئولي الإدارات التربوية والمعلمين، استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاستهداف الممنهج للأطفال والنساء والإصرار علی تجويع أبناء الشعب علی مرأی ومسمع دول العالم ومنظماته الحقوقية.

وجدد تربويو شبام كوكبان استمرار الصمود في مواجهة العدوان .. حاثين على مواصلة العملية التعليمية لإفشال مخططات ورهانات العدو وأدواته.

وحثوا على مواصلة التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال والوقوف صفا واحدا للانتصار لكرامة الشعب وسيادة الوطن.

إلی ذلك نظمت وقفة طلابية في مدرسة عبد العزيز عبد الغني بمديرية شبام كوكبان للتنديد باستمرار جرائم العدوان ومايفرضه من حصار وحرب اقتصادية منذ نحو أربعة أعوام.

ودعا الطلاب والطالبات في الوقفة إلى تعزيز التلاحم الشعبي والاصطفاف لمواجهة العدوان وفضح جرائمه واستمرار دعم الجبهات حتى تحقيق النصر.

سبأ
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