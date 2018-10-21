ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:13:56م
الرئيس المشاط يوجه بتوقيف 74 متهما بقضايا فساد (مكتمل)
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد.
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية
استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
وكيل محافظة ريمة يطلع على الأضرار بمنازل المواطنين جراء الأمطار
وكيل محافظة ريمة يطلع على المستلزمات الخاصة بالمعاقين
مصرع 17 شخصاً جراء انحراف قطار من مساره في تايوان
مناقشة ترتيبات اجتماع اللجنة المشتركة للسلم الاجتماعي بذمار وإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
سقوط نحو 55 قتيلا في أعمال عنف بولاية كادونا شمال نيجيريا
[21/أكتوبر/2018]
كادونا- سبأ:

وقعت أعمال عنف طائفية في ولاية كادونا شمال نيجيريا خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن سقوط 55 قتيلا.


ونقلت وسائل الإعلام عن قال مسئول الشرطة المحلية أحمد عبد الرحمن اليوم الأحد قوله: إن السلطات ألقت القبض على 22 شخصا خلال الاشتباكات التي وقعت بين طائفتين في منطقة كاسوان ماجاني بجنوب كادونا.

ولم يدل بتفاصيل عن سبب الاشتباكات لكن هذا الجزء من الولاية شهد توترات واشتباكات عرقية في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف عبد الرحمن "أي شخص له يد في هذه الأزمة لابد أن يقع تحت طائلة القانون".. مؤكداً أن حظرا للتجول في كاسوان ماجاني فرضته حكومة الولاية ساعد على تهدئة الوضع.

وقتل مئات الأشخاص هذا العام في أعمال عنف طائفية في نيجيريا.. وصار العنف قضية رئيسية في الحملة الانتخابية قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى في فبراير 2019 والتي يسعى الرئيس محمد بخاري للفوز بولاية ثانية فيها.

وأدانت الرئاسة أعمال العنف في كادونا في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وجاء في البيان الذي أصدره جاربا شيهو المتحدث باسم بخاري "اللجوء المتكرر لإراقة الدماء من جانب النيجيريين بسبب إساءات فهم يمكن حلها سلميا يثير القلق".

وفي العام الماضي تم نشر قوات من الجيش وتعزيزات من الشرطة في جنوب كادونا بعد اندلاع أعمال عنف هناك.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مصرع 17 شخصاً جراء انحراف قطار من مساره في تايوان
مصرع 4 مراقبين أثناء الانتخابات الأفغانية بيد مسلحين
روسيا : تهديد الولايات المتحدة بالإنسحاب من معاهدة الأسلحة النووية إبتزاز
عريقات: إسرائيل تتجه نحو سياسات تعسفية أخرى للترهيب والمطلوب تأمين الحماية الدولية فوراً
مسؤول فلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية القدس
مسؤول بريطاني:بريطانيا منفتحة على فكرة تمديد الفترة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد
الاحتلال الإسرائيلي يُلغي قرار تحويل محافظ القدس لمحكمة (عوفر)
رئيس الوزراء العراقي : المنطقة ستتعرض لهزات جديدة
المحكمة العليا في جزر المالديف تقر نتائج انتخابات الرئاسة
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ستة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بنيران العدو السعودي ومرتزقته
[21/أكتوبر/2018]
استشهاد امرأة بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين بنهم
[20/أكتوبر/2018]
استشهاد ثلاث نساء بقصف مدفعي للمرتزقة في الصلو بتعز
[20/أكتوبر/2018]
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
[18/أكتوبر/2018]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة
[18/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by