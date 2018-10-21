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آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:13:56م
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روسيا : تهديد الولايات المتحدة بالإنسحاب من معاهدة الأسلحة النووية إبتزاز
[21/أكتوبر/2018]
موسكو – سبأ :

إتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة بممارسة الابتزاز اثر اعلان واشنطن الانسحاب من معاهدة حظر الاسلحة النووية المتوسطة والقصيرة المدى .


وقال ريابكوف في تعليقه على الخطط الأمريكية الانسحاب من المعاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "نعبر عن قلقنا وإدانتنا للمحاولات الأمريكية الجديدة الهادفة إلى الحصول على تنازلات من روسيا في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي عن طريق الابتزاز".

واشار الى ان الجانب الروسي كان يقول أكثر من مرة إنه ليس لدى الولايات المتحدة أي أسس للقول إن روسيا تنتهك هذه المعاهدة.

وأضاف: "لم تتمكن الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة من تأكيد اتهاماتها الملفقة بتقديم تفسيرات واضحة حول أسباب ذلك".

وتابع "على ما يبدو فإن وجود المعاهدة حول إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يعرقل النية الأمريكية لتحقيق سيطرتها الكاملة في المجال العسكري".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن بلاده لن تتخذ أي قرارات سريعة وغير مدروسة بسبب التصريحات الأمريكية الأخيرة .. متوعداً في الوقت ذاته باحتمال اتخاذ روسيا تدابير جوابية حال قيام الولايات المتحدة بالانسحاب من المعاهدة من جانب واحد.

وتم توقيع المعاهدة المذكورة في 8 ديسمبر عام 1987م أثناء زيارة الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف إلى واشنطن.

وتم تنفيذ المعاهدة بالكامل من قبل موسكو في مايو عام 1991م، وقبل ذلك الوقت قام الاتحاد السوفيتي بإزالة 1752 صاروخاً مجنحاً وباليستياً، في حين قامت الولايات المتحدة بإزالة 859 صاروخاً.

وتعد هذه المعاهدة غير محدود المدى، ويحق لكلا الطرفين الانسحاب منها بعد تقديم أدلة ثابتة على ضرورة ذلك.

سبأ
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