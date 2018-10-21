[21/أكتوبر/2018]
صنعاء- سبأ:
تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم اليوم مكتب الاعلام.
واطلع عاصم علي مستوي سير العمل .. مستمعا من مدير مكتب الإعلام بالمحافظة جمال الذيب إلي شرح حول الصعوبات التي تواجه سير العمل والحلول الكفيلة بمعالجتها.
وأشاد وكيل أول المحافظة بدور المكتب في تغطية فعاليات المحافظة.. مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود لمواكبة وتغطية كافة الأنشطة والبرامج في المديريات.
وأكد الاستعداد لتسهيل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يكفل الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي وتحقيق الهدف المنشود.
سبأ