ندوة بصنعاء حول التحديات التي تواجه الصحفيين في ظل الحصار والعدوان

صنعاء-سبأ:

ناقشت ندوة حول التحديات التي تواجه الصحفيين في ظل العدوان والحصار، ما تضمنته المواثيق والمعاهدات الدولية من حقوق للصحفيين أثناء النزاعات والحروب .



وتطرقت الندوة التي نظمتها لجنة دعم الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة صدى الأحداث للإعلام والتنمية اليوم بصنعاء إلى ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطرة بمناطق النزاع التي جرمت استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام.



كما تطرقت الندوة إلى الحماية الدولية للصحفيين المعتمدين بالقطاعات العسكرية دون أن يكونوا جزء منها وحماية الصحفيين استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقدمت خلال الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى التي قدمها طلعت الشرجبي، تجريم المواثيق الدولية لفرض الحصار على الصحفيينـ فيما تطرق لؤي الشامي في الورقة الثانية إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الصحفيين في ظل الحصار والعدوان.



واستعرضت الورقة الثالثة التي قدمها زكريا الشرعبي أثر الحصار على نقل المأساة الإنسانية في اليمن للعالم.



وكانت رئيسة مؤسسة صدى الأحداث للإعلام والتنمية سمية الطائفي أشارت إلى التحديات التي تواجه الإعلاميين والصحفيين اليمنيين ومنها الاستهداف المباشر لهم وللمؤسسات الإعلامية من قبل العدوان .



وقالت " هناك العديد من الشهداء والجرحى من الصحفيين والإعلاميين تم استهدافهم بصورة مباشرة من قبل العدوان " .. مبينة أن الهدف من الندوة، تسليط الضوء لما يحدث من حصار جائر لوسائل الإعلام والصحفيين والمعاناة الإنسانية التي تترتب على عدم قدرتهم نقل معاناة ومظلومية الشعب اليمني.



ولفتت الطائفي إلى ما يفرضه العدوان من حصار على الصحفيين ووسائل الإعلام لحجب حقيقية مظلومية الشعب اليمني للرأي العام الدولي .. لافتة إلى أن العدوان يمتلك ترسانة إعلامية للتضليل الإعلامي وتزييف الحقائق، لكنه جوبه بصمود إعلامي منقطع النظير.



تخلل الندوة التي حضرها عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين، مداخلات ونقاشات .. أكدت أهمية تعزيز عوامل الصمود الإعلامي إلى جانب الصمود المجتمعي لمواجهة العدوان.

[21/أكتوبر/2018]سبا