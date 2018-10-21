محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العمل بقطاع الفتاة بوزارة التعليم الفني صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن سير العمل بقطاع تعليم وتدريب الفتاة بالوزارة.



واستمع الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشئون الحوار والمصالحة الوطنية احمد القنع والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج إلى شرح من القائم بأعمال وكيل قطاع الفتاة بالوزارة وفاء فريد حول مستوى الأداء بالقطاع والصعوبات التي تعيق سير العمل والمتطلبات والإحتياجات التي من شأنها تحسين عمل القطاع.



واستعرض الاجتماع أبرز الإشكاليات التي تواجه عمل قطاع الفتاة ومنها ضعف التحاق الفتيات بالمؤسسات التدريبيه نظرا لمحدودية التخصصات وعدم وجود تخصصات أخرى مناسبة إضافه إلى عدم تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية ضمن خطه القطاع نتيجة قله الدعم المالي بإستثناء بعض البرامج التدريبية التي تنفذ بدعم من الصندوق.



وفي الاجتماع أكد وزير التعليم الفني أن الوزارة تولي قطاع الفتاة اهتماما كبيرا وتحرص على تلبية احتياجاته ومتطلباته بحسب الإمكانيات المتاحة و بما يكفل تطوير الأداء وتحسين العمل.



ووجه القائمين على القطاع بضرورة اعداد خطه تفصيلية تتضمن أنشطه وبرامج القطاع والمشاكل التي تعيق تطوير العمل فيه والمعالجات المقترحة لحلها.



وأشار وزير التعليم الفني إلى ضرورة إيجاد شراكة فاعله وحقيقة مع القطاع الخاص والمنظمات المانحة لدعم تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بالوزارة عموما وقطاع الفتاة بوجه خاص.



ووجه قطاع المعايير والجودة بتشكيل لجنة مختصة تقوم بالنزول الميداني للمعاهد الفنية و كليات المجتمع وإعداد تقرير تقييمي خاص بالمناهج وتحسينها من خلال التعرف على مدى ملائمة التخصصات وتلبيتها لسوق العمل وكذا إيجاد تخصصات جديدة مطلوبة.



وأكد الوزير غازي حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم للكوادر التدريسية بالمعاهد بما يكفل لها تأدية مهامها على الوجه الأكمل .. موجهاً قيادة مكتب الوزارة بأمانه العاصمه بمتابعة وتقييم مستوى أدا المدرسين بالمعاهد التدريبية.



أشار إلى دور صندوق تنمية المهارات في دعم برامج وأنشطه التعليم الفني بمختلف قطاعاته بما يسهم في تطوير العملية التعليمية واستمرارها رغم الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان.



حضر الاجتماع القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي ومدير مكتب التعليم الفني بالأمانة يحيى المأخذي ومستشار الوزارة أحمد البحري.

سبأ [21/أكتوبر/2018]سبأ