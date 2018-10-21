الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ستة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة

رام الله-سبأ:



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ستة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة من الضفة، الغربية المحتلة رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وعمليات تفتيش وتخريب للمنازل.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له ، أن ثلاثة شبان اُعتقلوا من بلدة العيسوية في القدس، فيما جرى اعتقال مواطن من بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم.



اضافة إلى اعتقال مواطنان من محافظة الخليل، ومحافظة قلقيلية، كذلك جرى احتجاز فتيين من قلقيلية أُفرج عنهما لاحقاً .



واشار نادي الأسير، الى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين عشرة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة.

[21/أكتوبر/2018]سبأ