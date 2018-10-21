سلطات الانقاذ في الصين تحاول انقاذ عمال محاصرين في منجم بشرق البلاد

بكين- سبأ:

اعلن في العاصمة الصينية بكين اليوم أن السلطات الصينية أرسلت فريق إنقاذ لمساعدة 22 عاملا حوصروا بسبب حادث في منجم للفحم في إقليم شاندونغ في شرق البلاد في وقت متأخر الليلة الماضية.



وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة(شينخوا) أن انفجارا صخريا وقع في حوالي الساعة (1500 بتوقيت جرينتش) السبت مما تسبب في تدمير جانب من نفق لتصريف المياه في



منجم للفحم وأسفر عن مقتل اثنين من العاملين ومحاصرة 20 آخرين. وأضاف التقرير أن مجموعة شاندونغ للطاقة تملك المنجم الواقع في مقاطعة يونشينغ.



وأضافت أن سبب الحادث يخضع للتحقيق مشيرة إلى أن خطورة الوضع داخل المنجم تعرقل جهود الإنقاذ.



وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم وتعتبر مناجمها الأكثر خطورة في العالم ، حيث يموت الآلاف من العمال سنويا جراء حوادث المناجم.



يذكر أن العديد من هذه الحوادث تقع لسوء أنظمة السلامة وانعدام الرقابة ، كما ان معظمها لايتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام.



[21/أكتوبر/2018]سبأ