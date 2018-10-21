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آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:49:54م
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مراكز الاقتراع تفتح ابوابها في اليوم الثاني من الانتخابات الافغانية
[21/أكتوبر/2018]
كابول-سبأ:

فتحت مراكز الاقتراع الأفغانية أبوابها في اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية الأفغانية، بعد أن تم إغلاق المئات منها يوم أمس بسبب بعض المشاكل الفنية والأمنية.


وأوضح رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات الافغانية عبد البديع سيد، إن ما يقارب من 401 مركز اقتراع تم إغلاقه من إجمالي 4900 مركز في أنحاء أفغانستان مشيرًا إلى أن أكثر من 3 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة إن انتخابات يوم أمس قد شهدت مخالفات شملت استمرار إغلاق بعض مراكز الاقتراع، فيما لم تتلق مراكز أخرى الادوات الخاصة بعملية التصويت، ووقعت مشكلات فنية في بعض المراكز.

سبأ
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