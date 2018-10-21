محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة تدريبية خاصة بالعاملين الصحين في مجال التحصين الموسع بذمار ذمار-سبأ:



بدأت بذمار اليوم دورة تدريبية خاصة بالعاملين الصحيين في مجال التحصين الصحي الموسع ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة لمدة خمسة أيام .



وفي افتتاح الدورة بحضور وكيلي المحافظة محمود الجبين ومحسن هارون، أكد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي أهمية هذه الدورات في تطوير قدرات العاملين الصحيين وإكسابهم المهارات اللازمة لتحسين مستوى خدمات التحصين المقدمة للأطفال والمجتمع بشكل عام.



و أشار إلى الظروف الصعبة التي تمر بها كافة القطاعات ومنها القطاع الصحي نتيجة نقص الأدوية والخدمات الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة جراء العدوان والحصار.



وحث المشاركين في الدورة على تطبيق المعارف والمهارات التي يتلقوها في الميدان، من خلال المتابعة المستمرة والتحصين الروتيني لمنع انتشار الأمراض بين الأطفال والمواليد في كافة المديريات .



وثمن محافظ ذمار جهود العاملين في مجال التحصين لوقاية المجتمع من أمراض شلل الأطفال والحصبة وغيرها من الأمراض الفتاكة.. داعيا الجميع الى مضاعفة الجهود ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التحصين وحماية الأطفال من الأمراض القاتلة .



فيما أكد نائب مدير عام برنامج التحصين بوزارة الصحة الدكتور عبدالحكيم النهاري أهمية التحصين للحفاظ على صحة وسلامة الأجيال ..مشيرا إلى أن تدريب العاملين الصحيين يأتي ضمن برنامج تنفيذ حملات التحصين المكثفة والمتقدمة .



وأشار إلى أن برنامج التحصين يعمل على التوسع في تقديم الخدمات في عاصمة المحافظة نظراً لارتفاع الكثافة السكانية واستعياب كافة المستهدفين بالتحصين .



من جانبه أوضح مدير إدارة الرعاية الصحية بمكتب الصحة مجاهد الخطري أن الدروة التي تستهدف 60 مشاركا ومشاركة من مديريتي مدينة ذمار وعنس مرحلة أولى وسيليها بقية المديريات.. مبينا أن الدورة تهدف إلى تعريف العاملين الصحيين على دليل التحصين وكيفية معرفة الأمراض وطرق الوقاية منها بالإضافة إلى كيفية حفظ اللقاحات وأرشفة المعلومان والبيانات .



حضر الافتتاح مدير إدارة اللقاحات بوزارة الصحة الدكتور طه العقاري .

سبأ [21/أكتوبر/2018]سبأ