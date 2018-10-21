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آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:49:54م
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نائب رئيس مجلس النواب يدشن إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمجلس
[21/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

دشن نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام صالح هشول اليوم إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمجلس (yemenparliament .gov.ye).


وفي التدشين عبر نائب رئيس المجلس عن الشكر للفريق الفني والإعلامي الذي أشرف على تصميم الموقع.. كما عبر عن الشكر لكافة أعضاء المجلس المتواجدين في الداخل والصامدين في وجه العدوان منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ووجه هشول الدعوة لأعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج بالعودة إلى حضن الوطن، حاثا على أهمية تماسك الجبهة الداخلية لإسقاط كافة المؤامرات التي تستهدف الوطن وأمنه وسيادته واستقراره.

وقال" لم نقطع حبل الود مع زملائنا في الخارج فالوطن يتسع للجميع" ..لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني يمثل همزة وصل بين اليمن ومحيطه العربي والدولي من جهة وبين المهتمين والباحثين في الشأن البرلماني وأعضاء مجلس النواب لإيصال التجربة البرلمانية والديمقراطية في اليمن إلى العالم والتعبير عن آمال وطموحات وتطلعات الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان والحصار.

وفي التدشين تم استعراض نوافذ وإيقونات الموقع المتعلقة بالشأن البرلماني اليمني والعربي والدولي في نوافذ إعلامية من شأنها تجسيد الشفافية البرلمانية في نشر الأخبار والمعلومات، كما يحتوي الموقع على نوافذ وإيقونات توثيقية ذات طابع برلماني فضلاً عن ميزة النوافذ التفاعلية.

فيما قدم رئيس دائرة المعلومات والنظم شرحاً عن محتويات نوافذ الموقع، معبراً عن الشكر للفريق الفني والإعلامي الذي ساهم في تأسيس الموقع.

حضر التدشين عدد من أعضاء مجلس النواب وأمين عام المجلس عبد الله أحمد صوفان والأمين العام المساعد أحمد محمد الخاوي وعدد من رؤساء الدوائر ومدراء العموم وكوادر المجلس.

سبأ
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