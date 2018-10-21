محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي أمانة العاصمة يناقش جهود الحشد والتعبئة وآليات تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين صنعاء-سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود محمد عُباد المواضيع المتصلة بمتابعة جهود الحشد والتعبئة العامة بكافة المديريات .



وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من وكلاء أمانة العاصمة علي القفري ونجيب شرف الدين وقناف المراني إلى جهود مكاتب الأشغال العامة بالمديريات في إزالة الأسواق العشوائية وإزالة المظاهر المشوهة للأرصفة العامة إلى جانب متابعة أعمال تنظيف مجاري سيول الأمطار وقنوات التصريف .



وأكد أمين العاصمة ضرورة استكمال أعمال النظافة و رفع المخلفات والاتربة من الشوارع الرئيسة والأحياء وذلك استعدادا للمولد النبوي الشريف على صاحبة أفضل الصلوات وأتم التسليم .. موضحاً أن احتفال أمانة العاصمة بمناسبة المولد النبوي لهذا العام سيكون مميزاً على مستوى كل محافظات الجمهورية .



واشار عُباد إلى تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل الأمانة على السقاف وعضوية عدد من الوكلاء والمعنيين للتحضير ووضع برنامج تنفيذي للاحتفال بالمولد النبوي .



وشدد أمين العاصمة عُباد على اضطلاع مكاتب الاشغال بالمديريات بمهامهم ومسؤولياتهم في رفع وإزالة المخالفات وتنظيم الأسواق والبسطات وإدخال الباعة والمتجولين للأسواق المخصصة لهم .



ووجه أمين العاصمة بإغلاق محال بيع اللحوم التي لم تلتزم بالتسعيرة المقرة من قبل مكتب المسالخ بأمانة العاصمة .. مشدداً على أهمية متابعة أعمال النظافة فيها والاشتراطات الصحية أولاً بأول .



وقال " يجب أن نواجه العدوان بمزيد من الاجراءات في التصدي له من خلال المحافظة على المسارات المحددة في أعمال النظافة والاشغال واستقرار الخدمات وبما يظهر العاصمة صنعاء في أبهى حله" .



كما وجه أمين العاصمة بعدم تأجير أي مرفق من مرافق الدولة بأمانة العاصمة إلا عبر الأطر القانونية في قطاع الاستثمار بالأمانة وذلك للحفاظ على المال العام .



وكان المكتب التنفيذي قد أستمع من مدراء وأمناء عموم المديريات عن جهودهم السابقة في جانب الحشد والتعبئة العامة والانشطة المقامة والتي تمثلت في تنظيم وأقامه مهرجانات عروض وحدات رمزية وقفات احتجاجية ولقاءات مجتمعية وقوافل وغيرها من الانشطة التي أقيمت وفق البرنامج الزمني المحدد.



وكان المكتب التنفيذي قد أشاد بقيادة مديرية السبعين وجهودها في ما يتعلق بإزالة تشوهات ومخالفات في الشوارع الرئيسية واغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة والمخالفة للقانون .



وأكد ضرورة متابعة اغلاق أسواق القات العشوائية وغير المصرحة التي تتسبب في وقف حركة السير والازدحام المروري ,إلى جانب تثبيت وضع المخالفات المزالة وضمان عدم رجعوها إلى وضعيتها السابقة.



كما أشاد المكتب التنفيذي بجهود الاجهزة الأمنية ومكاتب النقل بالأمانة في ضبط أشخاص يقومون بفرض اتاوات مالية على سائقي الباصات الاجرة .. داعياً إلى مزيد من المتابعة وبما يضمن عدم عودتهم لممارسة مثل هذه الانشطة غير القانونية .



حضر الاجتماع وكلاء أمانة العاصمة المساعدين هاشم الوزير وناجي القوسي وأحسن القاضي وعبدالله محرم والمهندس عبدالكريم الحوثي وعدد من مدراء عموم والمعنيين .

سبأ [21/أكتوبر/2018]سبأ