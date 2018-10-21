محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صعدة: مناقشة الوضع الصحي وآليات الحفاظ على المعالم التاريخية صعدة-سبأ:

ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض الوضع الصحي بالمحافظة وآليات الحفاظ على المعالم التاريخية في المحافظة .



وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل المجلس الصحي بالمحافظة وتشكيل لجان للنزول الميداني لتوحيد أسعار الأدوية وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب والسرطان، وكذا معالجة الاختلالات بالمرافق الصحية بالمديريات والإرتقاء بالمستشفيات الريفية .



وأكد المحافظ على أهمية معالجة الاختلالات في القطاع الصحي، مثمنا جهود العاملين في القطاع الصحي خصوصاً في ظل العدوان الغاشم على بلادنا اليمن .



واستعرض الاجتماع إحتياجات مكتب فرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية ، وأقر توجيه طلب لرئيس الوزراء لإنقاذ مدينة صعدة التاريخية والاستفادة من النسبة القانونية من صندوق التراث وصندوق الترويج السياحي تحت شعار "انقذوا مدينة صعدة التاريخية".



وأشار المحافظ إلى أهمية الحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية بمدينة صعدة وإعادة تأهيلها وترميمها، مشيداً بجهود العاملين في هيئة الحفاظ على المدن التاريخية وما يقدموه في سبيل الحفاظ على مدينة صعدة التاريخية.



حضر الإجتماع مدير الفروع في الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية سعيد الشامي.

سبأ [21/أكتوبر/2018]سبأ