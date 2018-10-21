ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:49:54م
مجلس النواب يقر توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية
استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
المحكمة العليا في جزر المالديف تقر نتائج انتخابات الرئاسة
ندوة بصنعاء حول التحديات التي تواجه الصحفيين في ظل الحصار والعدوان
مناقشة سير العمل بقطاع الفتاة بوزارة التعليم الفني
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ستة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صعدة: مناقشة الوضع الصحي وآليات الحفاظ على المعالم التاريخية
[21/أكتوبر/2018]
صعدة-سبأ:

ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض الوضع الصحي بالمحافظة وآليات الحفاظ على المعالم التاريخية في المحافظة .


وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل المجلس الصحي بالمحافظة وتشكيل لجان للنزول الميداني لتوحيد أسعار الأدوية وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب والسرطان، وكذا معالجة الاختلالات بالمرافق الصحية بالمديريات والإرتقاء بالمستشفيات الريفية .

وأكد المحافظ على أهمية معالجة الاختلالات في القطاع الصحي، مثمنا جهود العاملين في القطاع الصحي خصوصاً في ظل العدوان الغاشم على بلادنا اليمن .

واستعرض الاجتماع إحتياجات مكتب فرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية ، وأقر توجيه طلب لرئيس الوزراء لإنقاذ مدينة صعدة التاريخية والاستفادة من النسبة القانونية من صندوق التراث وصندوق الترويج السياحي تحت شعار "انقذوا مدينة صعدة التاريخية".

وأشار المحافظ إلى أهمية الحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية بمدينة صعدة وإعادة تأهيلها وترميمها، مشيداً بجهود العاملين في هيئة الحفاظ على المدن التاريخية وما يقدموه في سبيل الحفاظ على مدينة صعدة التاريخية.

حضر الإجتماع مدير الفروع في الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية سعيد الشامي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
ندوة بصنعاء حول التحديات التي تواجه الصحفيين في ظل الحصار والعدوان
مناقشة سير العمل بقطاع الفتاة بوزارة التعليم الفني
بدء دورة تدريبية خاصة بالعاملين الصحين في مجال التحصين الموسع بذمار
نائب رئيس مجلس النواب يدشن إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمجلس
مجلس النواب يقر توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي
تنفيذي أمانة العاصمة يناقش جهود الحشد والتعبئة وآليات تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين
بدء دورة إسعافات أولية بمحافظة المحويت
عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تكبد الغزاة والمرتزقة قتلى وجرحى  
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان في الحديدة
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بنيران العدو السعودي ومرتزقته

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بنيران العدو السعودي ومرتزقته
[21/أكتوبر/2018]
استشهاد امرأة بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين بنهم
[20/أكتوبر/2018]
استشهاد ثلاث نساء بقصف مدفعي للمرتزقة في الصلو بتعز
[20/أكتوبر/2018]
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
[18/أكتوبر/2018]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة
[18/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by