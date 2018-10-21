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آخر تحديث: الأحد، 21 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:50:42م
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  محلي
بدء دورة إسعافات أولية بمحافظة المحويت
[21/أكتوبر/2018]
المحويت -سبأ:

بدأت في محافظة المحويت اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والانقاذ تنظمها كلية الريادة للعلوم الطبية والتقنية والهندسية.


تهدف الدورة في أربعة أيام لإكساب 40 متدرباً ومتدربة من خريجي الثانوية العامة مهارات نظرية وتطبيقية حول أساسيات الإسعاف الطارئ.

وفي الافتتاح أشار عميد كلية الريادة الدكتور ماهر القزحي إلى أهمية الدورة في تعريف المشاركين بأساسيات عامة لإنقاذ المصابين بالكسور والحروق والسموم والجروح والنزيف والصدمة والفحص العام.

وأكد أهمية التدريب الصحي للشباب في مجال الاسعافات الاولية وتأهيلهم للقيام بخدمات الانقاذ السريع في الحالات الطارئة خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأوضح الدكتور القزحي بأن الدورة تهدف الی رفع الوعي المجتمعي لتأهيل مسعفين في مختلف قری وعزل المحافظة، منوها بحرص الكلية علی تنظيم الدورات الصحية المجتمعية لنشر الثقافة الصحية المتعددة في كافة مديريات المحافظة.

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