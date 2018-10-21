عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تكبد الغزاة والمرتزقة قتلى وجرحى [21/أكتوبر/2018] محافظات ـ سبأ:

تكبد الغزاة والمرتزقة عدداً من القتلى والجرحى في غارات لسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة استهدفت مبنى قيادة الغزاة الإماراتيين في الساحل الغربي.



و لقي عدد من الغزاة والمرتزقة مصرعهم في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم جنوب كيلو16 بـالساحل الغربي، وقتل وجرح عدد من المرتزقة وتم إحراق آليتين في عملية هجومية على مواقعهم جنوب كيلو 16 .



وأكد المصدر تكبد المرتزقة خسائر في العديد والعتاد في عمليتين هجوميتين للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في نجد العتق وقرب هيلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



وفي مديرية نهم لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم وأصيب سبعة آخرون وتم إعطاب آلية لهم خلال عملية هجومية استهدفت مواقعهم في عيدة الشرقية، وقتل عدد آخر من المرتزقة في كمين بجبهة يام.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة غرب حيران بمحافظة حجة فيما قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة في المنطقة أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم و إعطاب آلية.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفين لمرتزقة الجيش السعودي على تبة غازي في منطقة الصوح قبالة نجران استمرا عدة ساعات بمساندة الطيران الحربي والعمودي والاستطلاعي دون اي تقدم ميداني، وأسفرا عن مصرع وجرح العديد من المرتزقة وإحراق آليتين.



وتم تدمير آليتين عسكريتين في صحراء الاجاشر قبالة نجران ومصرع من كانوا عليهما.



وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير محققة إصابات مباشرة.

سبأ