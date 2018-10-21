استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بنيران العدو السعودي ومرتزقته [21/أكتوبر/2018] محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد أربع نساء ورجل وإصابة اثنين آخرين.



وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد ثلاث نساء جراء استهداف مرتزقة العدوان منزلاً بقدائف المدفعية في منطقة الحيدين بمديرية الصلو محافظة تعز .



وفي مديرية نهم استشهدت امرأة إثر قصف مرتزقة العدوان لمنزلها بقذيفتي مدفعية في قرية المجاوحة.



وأوضح المصدر أن مواطناً استشهد وأصيب اثنان آخران بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.



وأشار إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم و قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح.

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