الرئيس المشاط يبعث برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ عبدالرزاق الغولي بعث الاخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوطني الكبير الشيخ عبدالرزاق الغولي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال الطويل والعمل الوطني المشرف على مستوى الساحة اليمنية بأسرها. غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية. وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة. وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.