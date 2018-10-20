[20/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ :
ناقش اجتماع اليوم بمحافظة ذمار برئاسة وكيل المحافظة عباس على العمدي، الترتيبات الجارية لحصر القضايا الاجتماعية والأمنية بين مديرية وصاب العالي ومحافظة إب.
وخلال الاجتماع الذي ضم مدير مديرية وصاب العالي مجاهد المصنف وعضو مجلس النواب محمد صالح الناحية، شدد الوكيل العمدي على سرعة حصر القضايا وإرفاق أولياتها وتحديد ما تم التوصل إليه سابقا ومن يعيق التنفيذ.
وأكد أهمية ترجمة توجيهات محافظي ذمار وإب والعمل بما يعزز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
ويأتي الاجتماع ترجمة للمحضر الموقع أمس بين قيادة محافظتي ذمار وإب وتشكيل لجنة مشتركة لإنهاء القضايا العالقة.
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