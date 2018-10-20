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اجتماع برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى يناقش جهود رفد الجبهات وحل القضايا بذمار
[20/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة عضو مجلس السياسي الأعلى ناصر النصيري وبحضور محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، جهود حل عدد من القضايا الاجتماعية في مديريات الحداء وعتمة بذمار.

وتطرق الاجتماع إلى دور الشخصيات الإجتماعية وأعضاء مجلس النواب في إنجاح جهود الحشد والتعبئة العامة ورفد الجبهات .

وخلال الاجتماع الذي ضم رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة ذمار ناجي بن صالح القوسي وعضوا مجلس النواب المهندس علي غالب الكبودي وإسماعيل السماوي ووكيل محافظة ذمار جمال عبدالله معوضة وعدد من الشخصيات الاجتماعية من مديرية عتمة، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى النصيري على أهمية تضافر الجهود لإنجاح خطط الحشد والتعبئة ورفد الجبهات لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأشاد بدور أبناء محافظة ذمار في مختلف المحطات ومواقفهم البطولية في مواجهة الغزاة والمحتلين.. مشددا على أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال والحفاظ على الانتصارات التي تحققت في مختلف الجبهات.

وأشار ناصر النصيري إلى أن الملاحم البطولية للشعب اليمني ستظل محل فخر واعتزاز الأجيال القادمة والتي ستتحدث عن تضحيات شعب استطاع بصموده الأسطوري أن يفشل رهانات تحالف إجرامي تكالبت فيه كل قوى الشر في العالم.

ولفت إلى الدور المعول على الشخصيات الإجتماعية وأعضاء مجلس النواب في تعزيز الأمن والاستقرار ورفد الجبهات ومعالجة القضايا الإجتماعية وإصلاح ذات البين.

وأثنى عضو المجلس السياسي الأعلى، على جهود قيادة محافظة ذمار في تلمس هموم واحتياجات المواطنين وتوفير القدر الممكن من الخدمات وإنجاح جهود الحشد والتعبئة العامة.

وكان المحافظ المقدشي استعرض جهود قيادة المحافظة في حل المشاكل الإجتماعية وإنهاء أكثر من 40 قضية قتل في عدد من المديريات.

واستعرض الجهود التي تبذل في رفد الجبهات وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.. مؤكدا أهمية تضافر جهود الشخصيات الإجتماعية في الحشد والتعبئة.

وأكد أن قيادة المحافظة تواصل جهودها لحل القضايا وآخرها الاتفاق مع قيادة محافظة إب لحل المشاكل العالقة بين أبناء المحافظتين بالإضافة إلى مواصلة جهود الحشد والتعبئة ورفد الجبهات.

سبـأ
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