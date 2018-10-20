[20/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ :
ناقش المكتب التنفيذي بمديرية عتمة بمحافظة ذمار اليوم، مستوى الأداء الخدمي وأهم الاحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.
وتطرق الاجتماع برئاسة مدير المديرية عبده حسين حاتم، إلى آليات تحصيل الأوعية الإيرادية وسبل تنميتها، واستعرض تقرير فرع مكتب الأشغال حول سير الأداء والجهود المبذولة للحفاظ على أراضي وأملاك الدولة وتطبيق المخططات العمرانية.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة شؤون الرعاية الإجتماعية بالمجلس المحلي عبده حسن ظلمان، أكد حاتم أهمية مضاعفة الجهود لتحسين الأداء وتنمية الإيرادات، وتطبيق المخططات العمرانية ومنع أي اعتداءات على الشارع العام.
وحث على تعزيز التنسيق بين المكاتب والجهات المعنية لحماية أراضي وأملاك الدولة، وتفعيل الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار.. مشيدا بمساهمة مجتمع ضورة بثمانية ملايين ريال دعم للعملية التعليمية.
ونوه بجهود المكتب التنفيذي بالمديرية خلال الفترة الماضية .. لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود لتوفير احتياجات المجتمع من الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن والاستقرار.
سبـأ