الرئيس المشاط يبعث برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ عبدالرزاق الغولي

صنعاء - سبأ :

بعث الاخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوطني الكبير الشيخ عبدالرزاق الغولي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال الطويل والعمل الوطني المشرف على مستوى الساحة اليمنية بأسرها.



واشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها لأبناء الفقيدعادل ونشوان وابراهيم وإلى كافة آل الغولي وأبناء محافظة عمران جميعاً ، بأدوار الفقيد الوطنية على مستوى اليمن عامةً .

واشار إلى مسيرة حياة الفقيد النضالية في سبيل الثورة والوطن ، واسهاماته في مد جسو العمل الوطني التصحيحي ، حيث كان من قيادات حركة التصحيح -13 يونيو، وممن رافق الشهيد الحمدي في الكثير من المحطات التصحيحية .



وعبر الاخ الرئيس لأبناء الفقيد وكافة اسرته وقبيلة آل الغولي عن صادق العزاء وعميق المواساة سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".



[20/أكتوبر/2018]سبـأ