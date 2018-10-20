[20/أكتوبر/2018]
إب - سبأ :
إحتفلت كلية التربية بجامعة إب بتخرج الدفعة الثالثة من قسم تكنولوجيا التعليم وعددها 130خريجا وخريجة.
وفي الحفل أشار وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم إلى أن مخرجات قسم تكنولوجيا التعليم تسهم في نهوض العملية التعليمية والتربوية بصورة مواكبة للتطور التكنولوجي.
فيما أشاد رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب بجهود قيادة الكلية ومكونات العملية التعليمية وتمكنهم من تجاوز الصعوبات والتغلب عليها.
من جانبه حث عميد كلية التربية الدكتور أكرم عطران خريجي الدفعة على مواصلة درب المعرفة وتنمية المهارات التي تمكنهم من سبر أغوار سوق العمل.
تخلل الإحتفال الذي حضره أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والمحلية كلمات وفقرات فنية.
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