أمن العاصمة يحيل 731 قضية للنيابة العامة الشهر الماضي

صنعاء-سبأ:

أحالت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة الشهر الماضي للنيابة العامة 731 قضية جنائية مستوفية جميع الإجراءات القانونية .





وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لأمن أمانة العاصمة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه القضايا أحيل على ذمتها ألف 78 متهما تم ضبطهم عبر مختلف مراكز الشرطة والمناطق الأمنية في الأمانة .





وبين التقرير أن هذه القضايا شملت 138 قضية سرقة ، وخمس قتل ،وست اختطاف ، و14 قضية حيازة وترويج وتعاطي مخدرات ، و325 شروع في قتل وإيذاء عمدي , و71 قضية خيانة أمانة و43 نصب واحتيال و9 قضايا انتحال صفة وابتزاز .

[20/أكتوبر/2018]سبأ