محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يناقش مع وزير الدفاع أوضاع الجبهات وتعزيز مستوى دعمها بالرجال والعتاد صنعاء -سبأ:

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي .



وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، ووزيري التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والنفط والمعادن أحمد دارس ونائب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد الشامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للنفط والغاز محمود النوم، تم مناقشة الأوضاع في الجبهات وتطوراتها وكيفية تعزيز مستوى الدعم اللازم لها عبر مواصلة رفدها بالرجال والمال والعتاد.



وتطرق اللقاء إلى الانتصارات المتتالية التي يحققها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين في مختلف الجبهات واستماتتهم في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وكرامة شعبهم وأمتهم.



ووجه رئيس الوزراء التحية لفرسان الوطن الأبطال في كافة جبهات العزة والكرامة .. مؤكدا التزام حكومة الإنقاذ بتوفير متطلبات الجبهات الأساسية والعمل على استمرار صرف رواتب المقاتلين واحتياجاتهم الضرورية.



وثمن البطولات الأسطورية لهم وما يجترحونه من تضحيات من أجل الذود عن الوطن وحاضر ومستقبل الوطن.



من جانبه أعرب وزير الدفاع عن شكره لرئيس الوزراء على متابعته المستمرة لنشاط الوزارة ومقاتلي الوطن الأشداء في الجبهات وعلى تفاعله المتواصل مع احتياجات كافة جبهات مواجهة المعتدين والغزاة السعوديين والإماراتيين ومرتزقتهم.



نوه بالمعنويات العالية لفرسان اليمن وهم يؤدون مهامهم القتالية الهجومية والدفاعية في مختلف الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود في سبيل وطنهم وحقه في امتلاك زمام أمره بعيدا عن الوصاية والهيمنة.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ