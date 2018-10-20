مناقشة دور منظمات المجتمع المدني بالحديدة

الحديدة-سبأ:

ناقش اجتماع موسع بمحافظة الحديدة اليوم ، برئاسة القائم بأعمال محافظ المحافظة محمد عياش قحيم، تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات الراهنة .





وفي الاجتماع أشار قحيم إلى أهمية دور المنظمات في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية في ظل العدوان والحصار السعودي الإماراتي الذي تتعرض له بلادنا عموما والحديدة على وجه الخصوص .





و أكد القائم بالأعمال أهمية تكاتف الجهود المجتمعية في تعزيز عوامل الصمود لمواجهة العدوان وكشف مؤامراته وفضح جرائمه ، مشيرا إلى المواقف المشرفة للمنظمات التي نددت بجرائم العدوان البشعة بحق أطفال ونساء اليمن .





وأشار قحيم إلى ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بإنشاء بنك معلومات موثق بالصور لجرائم العدوان .. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على مساندة جميع انشطة المنظمات الإنسانية.





ووجه قحيم بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة للإعداد لعقد ورشة عمل موسعة تضم كافة منظمات المجتمع المدني، لتعزيز العمل الإنساني .





فيما أكد وكيل المحافظة للشئون المالية والموارد المالية عبد الجبار احمد محمد ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد سليمان حليصي أهمية دور منظمات المجتمع المدني المحلي بالمحافظة في فضح وكشف جرائم العدوان البشعة .







وثمنوا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به عدد من المنظمات من خلال تقديم الخدمات الإغاثة والإنسانية للنازحين بالمحافظة ومديرياتها .





وكان مسؤولوا منظمات المجتمع المدني استعرضوا الأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدموها للنازحين من المحافظة ومديرياتها إلى المحافظات الأخرى بحسب الإمكانيات المتاحة لديهم .





واشاروا إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات بالمحافظة ومنها شحة الإمكانيات وعدم تعاون عدد من الجهات في منحها التصاريح بصوره سريعة من اجل ايصال الاغاثة الإنسانية الى المحتاجين في وقت قصير.





حضر الإجتماع مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل محمد عبدالله حجر ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي بمكتب الشؤون الإجتماعية عبد السلام العنابي ومندوب مكتب حقوق الانسان بالمحافظة حسن درويش.

[20/أكتوبر/2018]سبأ