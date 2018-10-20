[20/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
تفقد وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي, اليوم, سير العمل في مشروع ترميم وتأهيل وتحسين شارع الستين الشمالي .
يشتمل المشروع على ترميم وتحسين وتأهيل شارع الستين, جولة مذبح وصولاً إلى جولة الجمنة شارع المطار بمديرية بني الحارث بدعم مشروع الأشغال العامة.
واطلع الوكيل المساعد ومعه مدير شرطة المرور بالأمانة العميد علي الوشلي, على حركة السير بالمناطق التي تتطلب استحداث مرور السيارات أو إغلاق تقاطعات سابقة، بما يسهم في تسهيل حركة السير وتخفيف الازدحام المروري.
وأوضح المهندس الحوثي أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع تحسين وترميم مداخل أمانة العاصمة .. مؤكدا أهمية التنسيق مع شرطة المرور بالأمانة خلال تنفيذ مراحل المشروع لضبط حركة السير وإيجاد حلول لمنع الازدحام وعكس الشارع.
فيما ثمن مدير شرطة المرور بالأمانة, جهود قيادة أمانة العاصمة وحرصها على تنفيذ مشاريع خدمية بشوارع وتقاطعات مديريات الأمانة بالتنسيق مع شرطة المرور .. لافتا إلى أهمية معالجة تخفيف الازدحام المروري وتسهيل حركة السير خلال فترة تنفيذ المشروع.
سبأ