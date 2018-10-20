ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:33:12م
مجلس النواب يقر توجيه رسالة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن بشأن المطالبة برفع العقوبات على اليمن
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس، رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن طلب رفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن .
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية
استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
استشهاد امرأة بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين بنهم
حفل تخرج الدفعة الثالثة من قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة إب
اجتماع حكومي يناقش إجراءات مواجهة الاختناقات القائمة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي
أمن العاصمة يحيل 731 قضية للنيابة العامة الشهر الماضي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تفقد سير العمل بمشروع تأهيل شارع الستين الشمالي بأمانة العاصمة
[20/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

تفقد وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي, اليوم, سير العمل في مشروع ترميم وتأهيل وتحسين شارع الستين الشمالي .


يشتمل المشروع على ترميم وتحسين وتأهيل شارع الستين, جولة مذبح وصولاً إلى جولة الجمنة شارع المطار بمديرية بني الحارث بدعم مشروع الأشغال العامة.

واطلع الوكيل المساعد ومعه مدير شرطة المرور بالأمانة العميد علي الوشلي, على حركة السير بالمناطق التي تتطلب استحداث مرور السيارات أو إغلاق تقاطعات سابقة، بما يسهم في تسهيل حركة السير وتخفيف الازدحام المروري.

وأوضح المهندس الحوثي أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع تحسين وترميم مداخل أمانة العاصمة .. مؤكدا أهمية التنسيق مع شرطة المرور بالأمانة خلال تنفيذ مراحل المشروع لضبط حركة السير وإيجاد حلول لمنع الازدحام وعكس الشارع.

فيما ثمن مدير شرطة المرور بالأمانة, جهود قيادة أمانة العاصمة وحرصها على تنفيذ مشاريع خدمية بشوارع وتقاطعات مديريات الأمانة بالتنسيق مع شرطة المرور .. لافتا إلى أهمية معالجة تخفيف الازدحام المروري وتسهيل حركة السير خلال فترة تنفيذ المشروع.

سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد امرأة بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين بنهم
حفل تخرج الدفعة الثالثة من قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة إب
اجتماع حكومي يناقش إجراءات مواجهة الاختناقات القائمة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي
أمن العاصمة يحيل 731 قضية للنيابة العامة الشهر الماضي
رئيس الوزراء يناقش مع وزير الدفاع أوضاع الجبهات وتعزيز مستوى دعمها بالرجال والعتاد
مناقشة دور منظمات المجتمع المدني بالحديدة
رئيس الوزراء يناقش مع وزير الزراعة جوانب الارتقاء بدور الوزارة تجاه الأمن الغذائي
مجلس النواب يقر توجيه رسالة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن بشأن المطالبة برفع العقوبات على اليمن
رئيس الوزراء يطّلع على نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية وسير برامجها
بدء برنامج تدريبي لكادر فرع الهيئة العامة للموارد المائية بإب
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد امرأة بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين بنهم
[20/أكتوبر/2018]
استشهاد ثلاث نساء بقصف مدفعي للمرتزقة في الصلو بتعز
[20/أكتوبر/2018]
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
[18/أكتوبر/2018]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة
[18/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by