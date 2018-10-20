محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء برنامج تدريبي لكادر فرع الهيئة العامة للموارد المائية بإب إب -سبأ:

بدأ بمحافظة إب اليوم برنامج تدريبي في مجال نظم المعلومات الجغرافية ينظمه فرع الهيئة العامة للمواد المائية بالمحافظة .



يهدف البرنامج التدريبي على مدى أسبوع بمشاركة تسعة متدربين من كادر فرع الهيئة بالمحافظة إلى تنمية المهارات الفنية للكادر وتزويده بالمعارف والمفاهيم الخاصة لرفع كفاءة العمل ورسم الخرائط المختلفة .



وفي الافتتاح أكد مدير عام فرع الهيئة المهندس عبدالرؤوف دحوة أن هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز قدرة الكادر وتطوير مهارات المشاركين في تحليل وإعداد البيانات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية بما يخدم الجانب المعلوماتي للمحافظة وبأساليب حديثة.



و أشار إلى أن تنفيذ هذه البرامج في الوقت الراهن لتطوير وتحسين كفاءة العمل الإداري والخدمي في المحافظات يأتي تجسيدا للشعار الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد "يد تحمي ويد تبني".

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ