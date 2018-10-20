محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المحافظ القعطبي: المهرة تتعرض لأشد إعصار في تاريخها صنعاء-سبأ:

قال محافظ المهرة القعطبي علي حسين "إن المحافظة تواجه وضع كارثي بسبب الرياح المصحوبة بأمطار غزيرة ضربت البنية التحتية والخدمات وأخرجتها عن الخدمة ".



وأوضح محافظ المهرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ارتفاع أعداد المواطنين المتضررين جراء ارتفاع البحر بسبب الإعصار إلى 14 متر.



ولفت إلى أن هذا الإعصار يعتبر الأشد وفقا للمقاييس العالمية للأعاصير الذي تشهده المهرة في تاريخها .. مشيرا إلى أن هناك أعداد كبيرة من الأسر لم يعرف عنها شيء.



وبين أن العاصفة التي شهدتها المحافظة بسبب الإعصار كانت شديدة على مديريات سيحوت، قشن، منقر، الغيظة، المسيلة ومنطقة حجلة والعبري وحصوين.



وندد محافظ المهرة بموقف التحالف المتخاذل الذي وصل به الأمر لمنع دولة عمان الشقيقة من تقديم أي مساعدات، ما تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين.



وأعرب المحافظ القعطبي عن الشكر باسم أبناء المهرة لرئيس المجلس السياسي الأعلى الذي وجه حكومة الإنقاذ بإنشاء صندوق لمساعدة المتضررين من إعصار لبان.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ