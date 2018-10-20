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آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:06:57م
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وقفات في المحويت تندد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی اليمن
[20/أكتوبر/2018]
المحويت-سبأ:

نظمت في عدد من مديريات محافظة المحويت وقفات تنديدا بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی الشعب اليمني.


وأكد المشاركون في الوقفة التي نفذت بمدينة المحويت بمشاركة عدد من الوكلاء ومدير المديرية وعدد من موظفي ومدراء المكاتب التنفيذية أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني يكشف هيمنة المال السعودي علی القرار الدولي وضعف وهشاشة دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية.

فيما دعت وقفة لقبائل بيت ثامر بمديرية جبل المحويت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلی تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والإنسانية في التدخل لوقف العدوان والحصار علی الشعب اليمني.

كما حملت وقفة لقبائل القحطانه في مديرية جبل المحويت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان مسؤولية صمتهم إزاء المجازر اليومية بحق الشعب اليمني وكذا الحرب الاقتصادية التي تستهدف معيشية أبناء الشعب.

وطالبت وقفة تربوية في عزلة بلد بمديرية جبل المحويت أبناء الشعب إلی تعزيز الصمود والتلاحم لمواجهة قوی العدوان وإفشال مخططاتها الاجرامية.

وأكدت الوقفات في بيانات صادرة عنها دعم أبناء مديريات المحويت للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وتطهير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

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