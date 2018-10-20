محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يطلع علي سير العمل بهيئة مستشفى الثورة ومركز الغسيل الكلوي إب -سبأ:

تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم سير العمل في هيئة مستشفى الثورة العام ومركز الغسيل الكلوي بالمحافظة .



وأطلع المحافظ صلاح خلال زيارته لقسم الطوارئ على الحالة الصحية للجرحى والمرضى المرقدين في المستشفى .



كما اطلع على أحوال احوال مرضى الفشل الكلوي ، ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم بمركز الغسيل والذي يضم 45 سريرا ، خاصة القادمين من مديرية زبيد محافظة الحديدة .



واستمع المحافظ صلاح من رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور محمد المجاهد إلى شرح عن مستوى الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفى واحتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطيبة ومحاليل الغسيل الكلوي .



وخلال الزيارة حث محافظ إب قيادة المستشفى والكادر الطبي والتمريضي,والفني الإداري على بذل المزيد من الجهود لتحسين الخدمات في المستشفى خاصة في تزايد أعداد النازحين إلى المحافظة من كافة المحافظات المجاورة .



وثمن صمود الكادر الصحي ومواصلة عمله خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة استمرار العدوان والحصار.



ودعا المحافظ صلاح المنظمات الدولية للمساهمة الإنسانية في توفير المحاليل والأدوية لمركز الغسيل الكلوي وبما يمكن المركز من الاستمرار في عمله وإنقاذ حياة المرضى.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ