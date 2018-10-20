محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإفراج عن 24 من المغرر بهم بمحافظة المحويت المحويت-سبأ:

أفرجت الأجهزة الأمنية بمحافظة المحويت اليوم عن 24 من المغرر بهم كانوا يعملون لصالح العدوان ومرتزقته.



وفي لقاء موسع بحضور مدراء مديريات مدينة المحويت والخبت وجبل المحويت والرجم ومدراء أمن المديريات وعدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية .. أكد وكيل المحافظة حسين عركاض أن الإفراج عن المغرر بهم جاء تتويجا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في إطار المبادرات التي تجسد الحرص علی العفو العام.



فيما أكد مدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي أن المفرج عنهم تم القبض علی بعضهم في عمليات تدين مشاركة بعضهم بأعمال بمناطق محاذية لجبهات العدوان والبعض الآخر بأعمال تحريضية لصالح قوی العدوان وأدواته.



وحث العميد الحمزي المفرج عنهم علی الاستفادة من قرار العفو العام والعمل ضمن القوی الوطنية والمجتمعية والشعبية للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وعبر مدراء مديريات المحويت الحاضرين في اللقاء عن تقديرهم للقيادة السياسية لهذا القرار الذي يؤكد الحرص علی مبدأ التسامح وتفويت الفرصة علی العدو والمتربصين بالأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعي بين أبناء الوطن.



وثمن مشائخ وقبائل المحافظة قرار العفو العام والإفراج عن عدد من المغرر بهم .. حاثين الجميع علی التلاحم والصمود وتعزيز الجهود لدعم المرابطين في الجبهات للدفاع عن الوطن.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ