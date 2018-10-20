ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:06:57م
مجلس القضاء يقر إنشاء شعبة مدنية ثانية بعمران وشخصية ثانية بأمانة العاصمة
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية
استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
بدء برنامج تدريبي لكادر فرع الهيئة العامة للموارد المائية بإب
المحافظ القعطبي: المهرة تتعرض لأشد إعصار في تاريخها
وقفات في المحويت تندد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی اليمن
محافظ إب يطلع علي سير العمل بهيئة مستشفى الثورة ومركز الغسيل الكلوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الإفراج عن 24 من المغرر بهم بمحافظة المحويت
[20/أكتوبر/2018]
المحويت-سبأ:

أفرجت الأجهزة الأمنية بمحافظة المحويت اليوم عن 24 من المغرر بهم كانوا يعملون لصالح العدوان ومرتزقته.


وفي لقاء موسع بحضور مدراء مديريات مدينة المحويت والخبت وجبل المحويت والرجم ومدراء أمن المديريات وعدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية .. أكد وكيل المحافظة حسين عركاض أن الإفراج عن المغرر بهم جاء تتويجا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في إطار المبادرات التي تجسد الحرص علی العفو العام.

فيما أكد مدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي أن المفرج عنهم تم القبض علی بعضهم في عمليات تدين مشاركة بعضهم بأعمال بمناطق محاذية لجبهات العدوان والبعض الآخر بأعمال تحريضية لصالح قوی العدوان وأدواته.

وحث العميد الحمزي المفرج عنهم علی الاستفادة من قرار العفو العام والعمل ضمن القوی الوطنية والمجتمعية والشعبية للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وعبر مدراء مديريات المحويت الحاضرين في اللقاء عن تقديرهم للقيادة السياسية لهذا القرار الذي يؤكد الحرص علی مبدأ التسامح وتفويت الفرصة علی العدو والمتربصين بالأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعي بين أبناء الوطن.

وثمن مشائخ وقبائل المحافظة قرار العفو العام والإفراج عن عدد من المغرر بهم .. حاثين الجميع علی التلاحم والصمود وتعزيز الجهود لدعم المرابطين في الجبهات للدفاع عن الوطن.

سبأ
  المزيد من (محلي)
بدء برنامج تدريبي لكادر فرع الهيئة العامة للموارد المائية بإب
المحافظ القعطبي: المهرة تتعرض لأشد إعصار في تاريخها
وقفات في المحويت تندد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی اليمن
محافظ إب يطلع علي سير العمل بهيئة مستشفى الثورة ومركز الغسيل الكلوي
تشييع جثمان الشهيد الرقيب عبدالله صادق القاضي بصنعاء
اجتماع برئاسة محافظ حجة يناقش احتياجات مديرية افلح اليمن
مناقشة تحضيرات تنفيذ حملة لإزالة المخلفات والأتربة بحجة
بدء ورشة تدريبية خاصة بالتخطيط الاستراتيجي بصنعاء
محافظ البيضاء يطلع على سير التعليم بعدد من المدارس
الاطلاع على مخطط مشروع تعديل قناة تصريف السيول في الروضة بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثلاث نساء بقصف مدفعي للمرتزقة في الصلو بتعز
[20/أكتوبر/2018]
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
[18/أكتوبر/2018]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة
[18/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by