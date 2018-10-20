تشييع جثمان الشهيد الرقيب عبدالله صادق القاضي بصنعاء

صنعاء-سبأ:

شيع بصنعاء اليوم جثمان الشهيد الرقيب عبدالله صادق أحمد القاضي من منتسبي الشرطة العسكرية الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في مواجهة العدوان والمرتزقة في جبهة نهم.



وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها قائد الشرطة العسكرية العميد الركن محمد الحيمي ومدير دائرة الرقابة والتفتيش العميد الركن عبدالعزيز صلاح وقائد اللواء الثاني حماية رئاسية العميد الركن خالد الجبري وعدد من القيادات العسكرية وزملاء وأقارب الشهيد، نوه المشيعون بالبطولات التي اجترحها الشهيد مع زملائه في ميادين العزة والكرامة وهو يواجه المعتدين والغزاة والمرتزقة بكل شجاعة حتى نال الشهادة.



وأكد المشيعون جاهزيتهم لرفد الجبهات حتى تحقيق النصر.



جرت مراسيم التشييع لجثمان الشهيد بعد الصلاة عليه بجامع الشهداء، حيث ووريا جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء بأمانة العاصمة.



شارك في التشييع رئيس أركان الشرطة العسكرية العميد محسن السقلدي ورئيس أركان الشرطة العسكرية السابق العميد الركن ناصر القاضي ومدير المباحث العسكرية العميد عبد الملك حسان ومساعد قائد الشرطة العسكرية للتوجيه المعنوي العميد الركن حميد العليمي وقائد الكتيبة الثانية العقيد محمد موسى.

[20/أكتوبر/2018]سبأ