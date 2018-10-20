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اجتماع برئاسة محافظ حجة يناقش احتياجات مديرية افلح اليمن
[20/أكتوبر/2018]
حجة-سبأ:



ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي احتياجات مديرية افلح اليمن في مجالات الصحة والمياه والغذاء و النظافة والتحسين .



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة محمد القيسي ومحمد القاضي وعادل فرحان المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في المديرية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا التدخلات القائمة من قبل المنظمات المانحة في افلح اليمن .



وفي الاجتماع الذي ضم مدير مديرية افلح اليمن خالد دغشر اليزيدي ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة و تنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث علان علي فضائل ومدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس حميد النامس و المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس محمد الكحلاني ونائب مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس عبدالمجيد السنيني .. اكد المحافظ الصوفي ضرورة تلمس احتياجات ومتطلبات أبناء مديرية افلح اليمن و العمل على توفيرها حسب الامكانات المتوفرة.



وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها للتخفيف من الاعباء التي يواجهها أبناء المديرية خاصة في ظل العدوان السعودي الأمريكي الغاشم وحصاره الجائر وما نجم عنه من تحديات اقتصادية وصحية ومعيشية اثقلت كاهل المواطنين .



وحث الصوفي الجهات المعنية على مضاعفة جهودها والرفع بالمشاريع التي يمكن تنفيذها في المديرية لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات ابنائها .



من جانبهم استعرض المشاركون في الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في مديرية افلح اليمن ومستوى التدخلات التي تقدمها المنظمات المانحة والرؤى الكفيلة بتوفير احتياجات ابنائها من مختلف الخدمات .

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