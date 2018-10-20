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آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:06:57م
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  ثقافة
الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل تختار عضواً جديداً في هيئتها
[20/أكتوبر/2018]
إستوكهولم – سبأ :

إختارت الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل للآداب الخبير في اللغات الاسكندنافية القديمة ماتس مال عضواً جديداً في هيئتها في خطوة نحو استعادة مكانتها بعد فضيحة أجبرتها على حجب منح الجائزة هذا العام.


وأصبح ماتس مالم أستاذ الأدب في جامعة جوتنبرج ثالث عضو جديد يعين هذا الشهر في الهيئة التي تضم 18 عضواً، وذلك لشغل كل المقاعد الشاغرة وبينها مقعدا عضوين استقالا بسبب الفضيحة.

وحجبت جائزة الآداب هذا العام في أعقاب اتهامات اغتصاب وجهت إلى المصور السويدي الفرنسي جان كلود أرنو الذي كان يدير مؤسسة ثقافية تلقت أموالاً من الأكاديمية.

ووجهت الى ارنو والمتزوج بإحدى أعضاء الأكاديمية اتهامات بتسريب أسماء الفائزين بجائزة الآداب، وتحقق الأكاديمية في علاقاته المالية بها.

سبأ
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