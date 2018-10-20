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مناقشة تحضيرات تنفيذ حملة لإزالة المخلفات والأتربة بحجة
[20/أكتوبر/2018]
حجة-سبأ:



ناقش لقاء بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، تحضيرات تنفيذ حملة وإزالة المخلفات والأتربة المحيطة بمساكن إيواء النازحين بالإستاد الرياضي بمدينة حجة والتي ستنفذها منظمة الهجرة الدولية.




وتطرق اللقاء بحضور وكيلي المحافظة محمد القيسي وعادل فرحان ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية بالمحافظة علان علي فضائل ومنسقة الهجرة الدولية بالمحافظة لطفية الدخينة، إلى أنشطة وتدخلات المنظمة ومشاريعها المستقبلية .

وفي اللقاء أكد المحافظ الصوفي ضرورة توسيع منظمة الهجرة الدولية لأنشطتها ومشاريعها بالمحافظة لتشمل مختلف مديريات المحافظة .

وأشار إلى أن حجة من أكثر المحافظات تضررا بالعدوان، ما يتطلب تضافر الجهود وتكاملها لتحقيق الاستفادة القصوى من مختلف المشاريع والتدخلات التي تقوم بها المنظمات المانحة.

وثمن محافظ حجة جهود فرعي الهيئة الوطنية والصندوق الاجتماعي وصندوق النظافة والتحسين ومنظمة الهجرة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة باحتياجات النازحين .. منوها بحرص قيادة المحافظة في تقديم التسهيلات للمنظمات المانحة بما يخدم الأهداف المشتركة.

فيما استعرض علان فضائل ولطفية الدخينة الأنشطة التي نفذتها منظمة الهجرة الدولية في المحافظة خلال الفترة الماضية ومشاريعها المستقبلية ومستوى التنسيق القائم بين الجهات الرسمية والمنظمات المانحة بما فيها الهجرة الدولية.

وأشارا إلى أن قطاع النظافة من القطاعات التي تحرص المنظمات المانحة على تقديم الدعم لها لما لذلك من أثر إيجابي في إيجاد بيئة نظيفة وصحية.

في حين تطرق مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة المهندس حميد النامس والمدير التنفيذي لصندوق النظافة المهندس محمد الكحلان، إلى مهام وأعمال فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال تنفيذ المشاريع خاصة في قطاع النظافة وأهم الاحتياجات التي يتطلبها هذا القطاع .

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