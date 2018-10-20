[20/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم ورشة تدريبية خاصة بمهارات التخطيط الاستراتيجي، تنظمها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية.
تهدف الورشة على مدى يومين بناء قدرات موظفي وزارة التخطيط في مجال أساليب التخطيط الاستراتيجي وتطوير منهجية إعداد الخطط القطاعية.
وتستعرض ورش العمل مراحل عملية التخطيط الاستراتيجي التنموي كالتحضير، والتحليل، وبلورة وتطوير الخطط الإستراتيجية ومنهجيات تصميم البرامج وإعداد خطط العمل ووضع المؤشرات.
وفي الافتتاح أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم إلى أهمية إكساب موظفي الوزارة مهارات التخطيط الاستراتيجي المرتكز على تحليل واقعي للأوضاع وتطوير المنهجيات المستخدمة في التخطيط الاستراتيجي القطاعي التنموي وأدواتها وتقنياتها.
ولفت إلى ضرورة رفع كفاءة المشاركين في الورشة التدريبية في فهم وتصميم وبناء خطط العمل القطاعية والبرامج التنفيذية من خلال منهجيات وأدوات ملائمة .. مؤكدا حرص الوزارة على رفع وتعزيز قدرات كوادرها المهنية للإرتقاء بمنهجية التخطيط الاستراتيجي وفقا لأفضل الممارسات المتداولة.
حضر الورشة التدريبية نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي إسماعيل المحاقري ومدير البرامج بمؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية محمود قياح.
سبأ