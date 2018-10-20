محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ البيضاء يطلع على سير التعليم بعدد من المدارس البيضاء-سبأ:

تفقد محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم سير العملية التعليمية في عدد من مدارس مدينة البيضاء ومستوى انضباط الكادر التربوي.



واطلع المحافظ المنصوري ومعه نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة فضل الحميقاني سير العملية التعليمية بمدارس هايل سعيد انعم للبنين والثورة للبنين والثورة الأساسية والثانوية للبنات بمدينة البيضاء ، حيث استمعا من مدراء المدارس إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية خاصة ما يتعلق برواتب المعلمين وسبل معالجتها .



وخلال الزيارة أكد محافظ البيضاء على ضرورة تجاوز كافة التحديات الراهنة التي تواجه الحقل التربوي والمتمثلة في العدوان والحصار وانقطاع مرتبات المعلمين ومحاولة قوى العدوان عرقلة سير التعليم في مدارس المحافظة .



ودعا كافة شركاء العملية التعليمية إلى مساندة جهود التعليم وإنجاح العام الدراسي وإفشال مخططات العدوان التي تسعى لوقف العملية التربوية وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالمدارس واستمرار التعليم.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ